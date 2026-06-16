CONCERT KILBÉRIC DELTROY Auroux
CONCERT KILBÉRIC DELTROY Auroux dimanche 16 août 2026.
Auroux
CONCERT KILBÉRIC DELTROY
Auroux Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Concert de guitare classique avec Kilbéric DELTROY.
Suivi d’un apéritif offert par la Mairie pour clôturer cette soirée.
Entrée libre, participation au chapeau.
Concert de guitare classique avec Kilbéric DELTROY.
Suivi d’un apéritif offert par la Mairie pour clôturer cette soirée.
Entrée libre, participation au chapeau. .
Auroux 48600 Lozère Occitanie +33 4 66 69 55 17
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English :
Classical guitar concert featuring Kilb%E9ric DELTROY.
Followed by an aperitif hosted by City Hall to wrap up the evening.
Free admission; donations welcome.
L’événement CONCERT KILBÉRIC DELTROY Auroux a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Langogne
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