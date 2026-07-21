Informations pratiques

Auroux

BALADE BOTANIQUE CONTÉE

Malmont Auroux Lozère

Tarif : 8 – 8 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Balade botanique de Tian (naturaliste et conteur), entre science et mythologie.

Apprendre à reconnaître les plantes et écouter leurs légendes millénaires…

Découvrir leurs vertus culinaires et leurs propriétés médicinales.

Comprendre les écosystèmes et les différentes interactions.

Animation intergénérationnelle accessible au plus grand nombre.

Adapté aus PMR.

organisée par Monsieur Grenouillet.

Balade botanique de Tian (naturaliste et conteur), entre science et mythologie.

Apprendre à reconnaître les plantes et écouter leurs légendes millénaires…

Découvrir leurs vertus culinaires et leurs propriétés médicinales.

Comprendre les écosystèmes et les différentes interactions.

Animation intergénérationnelle accessible au plus grand nombre.

Adapté aus PMR.

organisée par Monsieur Grenouillet.

Rdv à 10h30 sous la Halle. .

Malmont Auroux 48600 Lozère Occitanie +33 6 82 31 70 33 fleurdecentaure@hotmail.com

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English :

A botanical walk led by Tian (naturalist and storyteller), blending science and mythology.

Learn to identify plants and hear their ancient legends…

Discover their culinary uses and medicinal properties.

Understand ecosystems and their various interactions.

An intergenerational activity accessible to as many people as possible.

Accessible to people with limited mobility.

Organized by Mr. Grenouillet.

L’événement BALADE BOTANIQUE CONTÉE Auroux a été mis à jour le 2026-07-21 par 48-OT Langogne