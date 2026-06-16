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CONCERT MARIUS SAMOREAU Auroux

CONCERT MARIUS SAMOREAU Auroux

CONCERT MARIUS SAMOREAU Auroux samedi 15 août 2026.

Ville : 48600 Auroux

Département : Lozère

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Adulte

Auroux

CONCERT MARIUS SAMOREAU

Auroux Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Concert de guitare classique avec Marius SAMOREAU.
Entrée libre, participation au chapeau.
Concert de guitare classique avec Marius SAMOREAU.
Entrée libre, participation au chapeau.   .

Auroux 48600 Lozère Occitanie +33 4 66 69 55 17 

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English :

Classical guitar concert featuring Marius SAMOREAU.
Free admission; donations welcome.

L’événement CONCERT MARIUS SAMOREAU Auroux a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Langogne

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