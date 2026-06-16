CONCERT MARIUS SAMOREAU Auroux
CONCERT MARIUS SAMOREAU Auroux samedi 15 août 2026.
Auroux
CONCERT MARIUS SAMOREAU
Auroux Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Concert de guitare classique avec Marius SAMOREAU.
Entrée libre, participation au chapeau.
Concert de guitare classique avec Marius SAMOREAU.
Entrée libre, participation au chapeau. .
Auroux 48600 Lozère Occitanie +33 4 66 69 55 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Classical guitar concert featuring Marius SAMOREAU.
Free admission; donations welcome.
L’événement CONCERT MARIUS SAMOREAU Auroux a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Langogne
À voir aussi à Auroux (Lozère)
- IMPROVISATION THÉÂTRALE Auroux 24 juillet 2026
- STAGE INITIATION IMPROVISATION THÉÂTRALE Auroux 25 juillet 2026
- CONCERT EH BIEN CHANTEZ MAINTENANT ! Auroux 13 août 2026
- CONCERT KILBÉRIC DELTROY Auroux 16 août 2026