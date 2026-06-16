Auroux

CONCERT MARIUS SAMOREAU

Auroux Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Concert de guitare classique avec Marius SAMOREAU.

Entrée libre, participation au chapeau.

Concert de guitare classique avec Marius SAMOREAU.

Entrée libre, participation au chapeau. .

Auroux 48600 Lozère Occitanie +33 4 66 69 55 17

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English :

Classical guitar concert featuring Marius SAMOREAU.

Free admission; donations welcome.

L’événement CONCERT MARIUS SAMOREAU Auroux a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Langogne