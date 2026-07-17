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Concert « La chanson française à travers le temps », Salle municipale de Braux, Braux

samedi 19 septembre 2026 · Salle municipale de Braux · Braux

Concert « La chanson française à travers le temps », Salle municipale de Braux, Braux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Salle municipale de Braux
Adresse
20 Montée de l'École, 04240 Braux
Ville
04240 Braux
Département
Alpes-de-Haute-Provence

Concert « La chanson française à travers le temps » Samedi 19 septembre, 16h00 Salle municipale de Braux Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Par Séverine Muia-Gargano (Voix et Âme Studio)
RDV Salle des fêtes
Infos : 06 33 08 41 59
Gratuit pour les adhérents de l’association Petra Aura, 5€ non adhérents

Salle municipale de Braux 20 Montée de l’École, 04240 Braux Braux 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
Par Séverine Muia-Gargano (Voix et Âme Studio)

©verdon pictures

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