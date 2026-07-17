Concert « La chanson française à travers le temps », Salle municipale de Braux, Braux

Informations pratiques

Concert « La chanson française à travers le temps » Samedi 19 septembre, 16h00 Salle municipale de Braux Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Par Séverine Muia-Gargano (Voix et Âme Studio)

RDV Salle des fêtes

Infos : 06 33 08 41 59

Gratuit pour les adhérents de l’association Petra Aura, 5€ non adhérents

Salle municipale de Braux 20 Montée de l’École, 04240 Braux Braux 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Par Séverine Muia-Gargano (Voix et Âme Studio)

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