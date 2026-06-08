Concert La Clé des Chants église du village Saint-Lary-Soulan vendredi 24 juillet 2026.

Saint-Lary-Soulan

Concert La Clé des Chants

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Située à Orleix (Hautes Pyrénées), la chorale de la Clef des Chants vous propose un répertoire varié de chansons contemporaines et locales.

Eglise du village. Libre participation. .

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 43 81 eglise.aurelouron@free.fr

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English :

Based in Orleix (Hautes Pyrénées), the Clef des Chants choir offers a varied repertoire of contemporary and local songs.

L’événement Concert La Clé des Chants Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de St Lary|CDT65