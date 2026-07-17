Informations pratiques

Forbach

Concert La Conviviencia

7 Chemin de la chapelle Sainte-Croix Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 16:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Eva Fogelgesang et Christophe Deslignes vous invitent à découvrir les musiques de l’Espagne des trois cultures: des chants de pèlerins aux polyphonies de la Renaissance en passant par les chansons séfarades et les musiques arabo -andalouses….

Un programme coloré et contrasté….dépaysement garanti!

Rendez vous dimanche 2 août à 16h à la Chapelle Sainte-Croix de Forbach. Participation libre.Tout public

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7 Chemin de la chapelle Sainte-Croix Forbach 57600 Moselle Grand Est

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English :

Eva Fogelgesang and Christophe Deslignes invite you to discover the music of Spain’s three cultures: from pilgrims’ songs to Renaissance polyphony, including Sephardic songs and Arab-Andalusian music….

A colorful and varied program… a guaranteed escape from the everyday!

Join us on Sunday, August 2, at 4:00 p.m. at the Sainte-Croix Chapel in Forbach. Admission is free.

L’événement Concert La Conviviencia Forbach a été mis à jour le 2026-07-17 par FORBACH TOURISME