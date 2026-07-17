Concert La Conviviencia Forbach
dimanche 2 août 2026 · Forbach
Informations pratiques
Forbach
Concert La Conviviencia
7 Chemin de la chapelle Sainte-Croix Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 16:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Eva Fogelgesang et Christophe Deslignes vous invitent à découvrir les musiques de l’Espagne des trois cultures: des chants de pèlerins aux polyphonies de la Renaissance en passant par les chansons séfarades et les musiques arabo -andalouses….
Un programme coloré et contrasté….dépaysement garanti!
Rendez vous dimanche 2 août à 16h à la Chapelle Sainte-Croix de Forbach. Participation libre.Tout public
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7 Chemin de la chapelle Sainte-Croix Forbach 57600 Moselle Grand Est
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English :
Eva Fogelgesang and Christophe Deslignes invite you to discover the music of Spain’s three cultures: from pilgrims’ songs to Renaissance polyphony, including Sephardic songs and Arab-Andalusian music….
A colorful and varied program… a guaranteed escape from the everyday!
Join us on Sunday, August 2, at 4:00 p.m. at the Sainte-Croix Chapel in Forbach. Admission is free.
L’événement Concert La Conviviencia Forbach a été mis à jour le 2026-07-17 par FORBACH TOURISME
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