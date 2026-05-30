AGENDA · Forbach
Master de perche Forbach
samedi 5 septembre 2026 · Forbach
Informations pratiques
Forbach
Master de perche
Place Aristide Briand Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-05 12:00:00
fin : 2026-09-05 22:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Master de perche 2026.Tout public
0 .
Place Aristide Briand Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 56 95 forbachathle@free.fr
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English :
2026 Pole Vault Championship.
L’événement Master de perche Forbach a été mis à jour le 2026-06-24 par FORBACH TOURISME
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