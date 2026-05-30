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AGENDA · Forbach

Master de perche Forbach

samedi 5 septembre 2026 · Forbach

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Place Aristide Briand
Ville
57600 Forbach
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Forbach

Master de perche

Place Aristide Briand Forbach Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-05 12:00:00
fin : 2026-09-05 22:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Master de perche 2026.Tout public
0  .

Place Aristide Briand Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 56 95  forbachathle@free.fr

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English :

2026 Pole Vault Championship.

L’événement Master de perche Forbach a été mis à jour le 2026-06-24 par FORBACH TOURISME

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