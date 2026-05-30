Informations pratiques

Forbach

Master de perche

Place Aristide Briand Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05 12:00:00

fin : 2026-09-05 22:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Master de perche 2026.Tout public

0 .

Place Aristide Briand Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 56 95 forbachathle@free.fr

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English :

2026 Pole Vault Championship.

L’événement Master de perche Forbach a été mis à jour le 2026-06-24 par FORBACH TOURISME