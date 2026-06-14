Comédie musicale Théâtre Le Carreau – Forbach
samedi 10 octobre 2026 · Théâtre Le Carreau - · Forbach
Informations pratiques
Forbach
Comédie musicale
Théâtre Le Carreau – 71 Avenue St. Rémy Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-10-10 19:30:00
fin : 2026-10-10 23:00:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11
M’OxyDanse vous présente son nouveau spectacle original Les Secrets de Tigone. Une immersion de 2h30 dans une histoire inédite, mêlant mystère, amour et destin, au coeur d’une vallée hostile de l’époque victorienne, où pauvreté et pouvoir s’affrontent entre des peuples bien différents…Tout public
22 .
Théâtre Le Carreau – 71 Avenue St. Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 34
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English :
M’OxyDanse presents its new original show: *The Secrets of Tigone*. A 2.5-hour immersion into an original story blending mystery, love, and destiny, set in the heart of a hostile valley during the Victorian era, where poverty and power clash between very different peoples…
L’événement Comédie musicale Forbach a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH
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