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Comédie musicale Théâtre Le Carreau – Forbach

samedi 10 octobre 2026 · Théâtre Le Carreau - · Forbach

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Théâtre Le Carreau -
Adresse
71 Avenue St. Rémy
Ville
57600 Forbach
Département
Moselle
Tarif
22 Tarif de base plein tarif

Forbach

Comédie musicale

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue St. Rémy Forbach Moselle

Tarif : – – EUR
22
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-10-10 19:30:00
fin : 2026-10-10 23:00:00

Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11

M’OxyDanse vous présente son nouveau spectacle original Les Secrets de Tigone. Une immersion de 2h30 dans une histoire inédite, mêlant mystère, amour et destin, au coeur d’une vallée hostile de l’époque victorienne, où pauvreté et pouvoir s’affrontent entre des peuples bien différents…Tout public
22  .

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue St. Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 34 

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English :

M’OxyDanse presents its new original show: *The Secrets of Tigone*. A 2.5-hour immersion into an original story blending mystery, love, and destiny, set in the heart of a hostile valley during the Victorian era, where poverty and power clash between very different peoples…

L’événement Comédie musicale Forbach a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH

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