Cinéma en plein air Forbach
vendredi 7 août 2026 · Forbach
Informations pratiques
Forbach
Cinéma en plein air
Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 21:45:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Séance de cinéma en plein air proposée gratuitement sur la butte du parc du Schlossberg. Amis et familles sont invités à apporter couvertures et coussins pour s’installer confortablement sur la pelouse. Pique-nique en main, chacun pourra profiter d’une comédie familiale qui plaira à tous. Cette année place à Cocorico , avec Christian Clavier et Didier Bourdon.Tout public
0 .
Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 30 00
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English :
Free outdoor movie screening on the hill in Schlossberg Park. Friends and families are invited to bring blankets and pillows to get comfortable on the lawn. With a picnic in hand, everyone can enjoy a family comedy that’s sure to please everyone. This year’s feature is “Cocorico,” starring Christian Clavier and Didier Bourdon.
L’événement Cinéma en plein air Forbach a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH
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