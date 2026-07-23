Informations pratiques

Forbach

Cinéma en plein air

Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 21:45:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Séance de cinéma en plein air proposée gratuitement sur la butte du parc du Schlossberg. Amis et familles sont invités à apporter couvertures et coussins pour s’installer confortablement sur la pelouse. Pique-nique en main, chacun pourra profiter d’une comédie familiale qui plaira à tous. Cette année place à Cocorico , avec Christian Clavier et Didier Bourdon.Tout public

0 .

Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 30 00

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English :

Free outdoor movie screening on the hill in Schlossberg Park. Friends and families are invited to bring blankets and pillows to get comfortable on the lawn. With a picnic in hand, everyone can enjoy a family comedy that’s sure to please everyone. This year’s feature is “Cocorico,” starring Christian Clavier and Didier Bourdon.

L’événement Cinéma en plein air Forbach a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH