Festival italien Théâtre le Carreau – Forbach
Festival italien Théâtre le Carreau – Forbach vendredi 23 octobre 2026.
Forbach
Festival italien
Théâtre le Carreau – 71 Avenue St. Rémy Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-23 20:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-23 2026-10-24
Ce festival offre un spectacle à l’ Italienne de qualité, avec des artistes locaux de renoms présentés par Mario et son équipe expérimentée. Billetterie à l’Office de tourisme de Forbach. Préparez-vous pour une expérience culturelle exceptionnelle, remplie de musique, de danse et de divertissement. En partenariat avec la Ville de Forbach
Festival 2026 présenté par Mario Stillato en partenariat avec la ville de Forbach. Placement libre et restauration sur place.
Billetterie disponible à l’Office de Tourisme du Pays de Forbach.Tout public
20 .
Théâtre le Carreau – 71 Avenue St. Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 85 02 43 contact@paysdeforbach.com
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English :
This festival offers high-quality Italian-style entertainment, featuring renowned local artists presented by Mario and his experienced team. Tickets are available at the Forbach Tourist Office. Get ready for an exceptional cultural experience, filled with music, dance, and entertainment. In partnership with the City of Forbach
Festival 2026 presented by Mario Stillato in partnership with the City of Forbach. Open seating and food available on site.
Tickets available at the Pays de Forbach Tourist Office.
L’événement Festival italien Forbach a été mis à jour le 2026-06-26 par FORBACH TOURISME
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