Forbach

Festival italien

Théâtre le Carreau – 71 Avenue St. Rémy Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-23 20:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-23 2026-10-24

Ce festival offre un spectacle à l’ Italienne de qualité, avec des artistes locaux de renoms présentés par Mario et son équipe expérimentée. Billetterie à l’Office de tourisme de Forbach. Préparez-vous pour une expérience culturelle exceptionnelle, remplie de musique, de danse et de divertissement. En partenariat avec la Ville de Forbach

Festival 2026 présenté par Mario Stillato en partenariat avec la ville de Forbach. Placement libre et restauration sur place.

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme du Pays de Forbach.Tout public

20 .

Théâtre le Carreau – 71 Avenue St. Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 85 02 43 contact@paysdeforbach.com

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English :

This festival offers high-quality Italian-style entertainment, featuring renowned local artists presented by Mario and his experienced team. Tickets are available at the Forbach Tourist Office. Get ready for an exceptional cultural experience, filled with music, dance, and entertainment. In partnership with the City of Forbach

Festival 2026 presented by Mario Stillato in partnership with the City of Forbach. Open seating and food available on site.

Tickets available at the Pays de Forbach Tourist Office.

L’événement Festival italien Forbach a été mis à jour le 2026-06-26 par FORBACH TOURISME