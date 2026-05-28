Concert allée de la cité des chalets Forbach

Forbach

Concert

allée de la cité des chalets Église Notre Dame du Rosaire de Marienau Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

L’église du petit village d’Andahuaylillas près de Cuzco au Pérou, possède un trésor l’orgue le plus ancien de toute l’Amérique. Il y a quelques années, l’association des Chemins du Baroque en a confié la restauration au facteur d’orgue Jean-François Dupont qui en a ensuite réalisé une réplique qui a longtemps œuvré au rayonnement du Couvent Saint-Ulrich à Sarrebourg.

Aujourd’hui, ce petit instrument a trouvé place dans un nouvel écrin l’église de Marienau à Forbach. Soutenue par une vaste adhésion populaire, la volonté conjuguée des Amis des Orgues de Forbach, en partenariat avec la Paroisse de Marienau et les Amis du Couvent Saint-Ulrich, et celle des Institutions a permis son acquisition.

Le dimanche 14 juin, l’orgue sera béni au cours de la messe que Monseigneur Ballot, évêque de Metz, célébrera à 10 heures. A 16 heures, après un repas convivial pris au foyer de Marienau auquel tous peuvent s’inscrire (Prix 20€. Réservation au 06 69 33 24 96 avant le 30 mai), aura lieu le concert inaugural exceptionnel. Ce concert rassemblera les forces vives de l’Association Les Amis des Orgues de Forbach (Petit Choeur et Ensemble Vocalis), les élèves et professeurs du Conservatoire de Forbach, des instrumentistes et chanteurs professionnels et les musiciens de l’Atelier baroque de Woippy issu des Rencontres Musicales de Saint-Ulrich et de l’Union de Woippy. Tous se rassembleront autour de l’orgue et de la musique sud-américaine et hispanique de la Renaissance et du début du baroque pour une célébration musicale qui marque le début d’une belle aventure… une de plus !Tout public

0 .

allée de la cité des chalets Église Notre Dame du Rosaire de Marienau Forbach 57600 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The church in the small village of Andahuaylillas, near Cuzco in Peru, is home to a treasure trove: the oldest organ in all America. A few years ago, the Chemins du Baroque association entrusted its restoration to organ builder Jean-François Dupont, who then built a replica that has long contributed to the reputation of the Couvent Saint-Ulrich in Sarrebourg.

Today, this little instrument has found a new home in the Marienau church in Forbach. The acquisition of the instrument was made possible by the combined efforts of the Amis des Orgues de Forbach, in partnership with the parish of Marienau and the Amis du Couvent Saint-Ulrich.

On Sunday June 14, the organ will be blessed during a mass to be celebrated at 10 a.m. by Monseigneur Ballot, Bishop of Metz. At 4 p.m., after a convivial meal in the Marienau foyer, which is open to all (price: ?20. Reservations must be made on 06 69 33 24 96 before May 30), the exceptional inaugural concert will take place. This concert will bring together the vital forces of the Association Les Amis des Orgues de Forbach (Petit Choeur and Ensemble Vocalis), students and teachers from the Conservatoire de Forbach, professional instrumentalists and singers, and musicians from the Atelier baroque de Woippy, a product of the Rencontres Musicales de Saint-Ulrich and the Union de Woippy. All will gather around the organ and South American and Hispanic music from the Renaissance and early Baroque periods for a musical celebration that marks the start of a wonderful adventure… another one!

L’événement Concert Forbach a été mis à jour le 2026-05-25 par FORBACH TOURISME