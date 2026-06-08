Fête médiévale du Schlossberg Forbach
samedi 15 août 2026 · Forbach
Informations pratiques
Forbach
Fête médiévale du Schlossberg
Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-15
Oyé, oyé, troubadours, chevaliers et gentes dames ! le Parc du Schlossberg se transforme en royaume des merveilles. Franchissez les portes de la fête médiévale de Forbach et plongez dans un univers où la magie règne en maître ! Un bal médiéval, avec initiation aux danses traditionnelles, et fête autour du feu, prolongera la
magie de la journée du 15 août. Et, clou du spectacle, un spectacle de drones envahira le ciel
dès 22h30.Tout public
0 .
Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 30 00
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English :
Oy%E9, oy%E9, troubadours, knights, and fair ladies! Schlossberg Park is transforming into a realm of wonders. Step through the gates of the Forbach Medieval Festival and immerse yourself in a world where magic reigns supreme! A medieval ball, featuring an introduction to traditional dances and festivities around the bonfire, will extend the
magic of August 15. And, as the highlight of the event, a drone show will light up the sky
starting at 10:30 p.m.
L’événement Fête médiévale du Schlossberg Forbach a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH
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