Dimanches en musique à la Roseraie Forbach
dimanche 2 août 2026 · Forbach
Informations pratiques
Forbach
Dimanches en musique à la Roseraie
Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-09 2026-08-23 2026-08-30
Cet été, installez-vous à l’ombre de la Roseraie du parc du Schlossberg et laissez-vous porter par une ambiance guinguette, conviviale et musicale. Chaque dimanche d’août, la Ville de Forbach vous invite à profiter d’un concert gratuit dans l’un des plus beaux écrins de verdure de la commune. Confortablement installé en terrasse, autour
d’un verre, venez partager un moment de détente en famille ou entre mis, au rythme de groupes aux univers variés.
Au programme
2 août: Captain Ben and The Redbox
9 août: Roney Butch
23 août: Eva Bouazize
30 août: Honey and The Stones
Concerts gratuits Buvette sur place.Tout public
0 .
Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 30 00
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English :
This summer, take a seat in the shade of the Rose Garden in Schlossberg Park and let yourself be swept away by the friendly, musical atmosphere of an open-air dance hall. Every Sunday in August, the City of Forbach invites you to enjoy a free concert in one of the town’s most beautiful green spaces. Comfortably seated on the terrace, with
a drink in hand, come share a relaxing moment with family or friends, to the rhythm of bands with diverse musical styles.
On the program:
August 2: Captain Ben and The Redbox
August 9: Roney Butch
August 23: Eva Bouazize
August 30: Honey and The Stones
Free concerts—refreshments available on site.
L’événement Dimanches en musique à la Roseraie Forbach a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH
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