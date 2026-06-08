Informations pratiques

Forbach

Dimanches en musique à la Roseraie

Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02 2026-08-09 2026-08-23 2026-08-30

Cet été, installez-vous à l’ombre de la Roseraie du parc du Schlossberg et laissez-vous porter par une ambiance guinguette, conviviale et musicale. Chaque dimanche d’août, la Ville de Forbach vous invite à profiter d’un concert gratuit dans l’un des plus beaux écrins de verdure de la commune. Confortablement installé en terrasse, autour

d’un verre, venez partager un moment de détente en famille ou entre mis, au rythme de groupes aux univers variés.

Au programme

2 août: Captain Ben and The Redbox

9 août: Roney Butch

23 août: Eva Bouazize

30 août: Honey and The Stones

Concerts gratuits Buvette sur place.Tout public

0 .

Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 30 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This summer, take a seat in the shade of the Rose Garden in Schlossberg Park and let yourself be swept away by the friendly, musical atmosphere of an open-air dance hall. Every Sunday in August, the City of Forbach invites you to enjoy a free concert in one of the town’s most beautiful green spaces. Comfortably seated on the terrace, with

a drink in hand, come share a relaxing moment with family or friends, to the rhythm of bands with diverse musical styles.

On the program:

August 2: Captain Ben and The Redbox

August 9: Roney Butch

August 23: Eva Bouazize

August 30: Honey and The Stones

Free concerts—refreshments available on site.

L’événement Dimanches en musique à la Roseraie Forbach a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH