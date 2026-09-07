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Concert La Croche-Choeur, Église Saint-Pancrace, Aramon

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pancrace · Aramon

Concert La Croche-Choeur, Église Saint-Pancrace, Aramon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Pancrace
Adresse
Rue Pitot, 30390 Aramon
Ville
30390 Aramon
Département
Gard
Tarif
Participation Libre

Concert La Croche-Choeur Samedi 19 septembre, 17h30 Église Saint-Pancrace Gard

Participation Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Soli, Choeur et Orchestre
Direction : Jean-Paul Claux
Bach, Haendel, Berlioz, Mozart, Delalande, Saint-Saëns, Mendelssohn

Église Saint-Pancrace Rue Pitot, 30390 Aramon Aramon 30390 Gard Occitanie Située au centre du village, cette église romane a été bâtie à partir du XIIe siècle, agrandie aux XVIIe et XVIIIe siècles. Elle possède des décors peints, des boiseries et des fonts baptismaux remarquables, des objets sacerdotaux (chasubles, ciboires) et des tableaux. Ce bâtiment a récemment fait l’objet d’une restauration complète.
Soli, Choeur et Orchestre

©Amis Saint Pancrace

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