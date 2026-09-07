Concert La Croche-Choeur, Église Saint-Pancrace, Aramon

Informations pratiques

Concert La Croche-Choeur Samedi 19 septembre, 17h30 Église Saint-Pancrace Gard

Participation Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Soli, Choeur et Orchestre

Direction : Jean-Paul Claux

Bach, Haendel, Berlioz, Mozart, Delalande, Saint-Saëns, Mendelssohn

Église Saint-Pancrace Rue Pitot, 30390 Aramon Aramon 30390 Gard Occitanie Située au centre du village, cette église romane a été bâtie à partir du XIIe siècle, agrandie aux XVIIe et XVIIIe siècles. Elle possède des décors peints, des boiseries et des fonts baptismaux remarquables, des objets sacerdotaux (chasubles, ciboires) et des tableaux. Ce bâtiment a récemment fait l’objet d’une restauration complète.

Soli, Choeur et Orchestre

©Amis Saint Pancrace