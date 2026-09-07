Visite guidée du centre médiéval, de l’église et du château, Village d’Aramon, Aramon

Informations pratiques

Visite guidée du centre médiéval, de l’église et du château 19 et 20 septembre Village d’Aramon Gard

Gratuit. Sans réservation. Rendez-vous place Ledru-Rollin, « Le Planet », devant la fontaine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée du cœur historique d’Aramon

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, suivez le guide à la découverte du patrimoine d’Aramon, charmant village en bordure du Rhône.

La visite vous mènera à travers le centre médiéval réhabilité, en entrant par la porte de Montfrin (XVIIIᵉ siècle) et la rue Pitot. Vous découvrirez l’église Saint-Pancrace (XIIᵉ-XVIIᵉ siècles), construite sur l’emplacement d’un ancien cimetière gallo-romain, et bordée de superbes hôtels particuliers, dont certains ouvriront exceptionnellement leurs portes.

Le parcours se poursuit jusqu’à l’esplanade du château, avec visite de la salle d’armes et accès au parc méditerranéen.

Cette visite guidée est proposée par les bénévoles desAmis de Saint Pancrace, desAmis du château d’Aramonet de l’OCPA.

Village d’Aramon Place Ledru Rollin, 30390 Aramon Aramon 30390 Gard Occitanie https://www.aramon.fr/ [{« link »: « https://www.facebook.com/amis.saintpancracedaramon?locale=fr_FR »}, {« link »: « https://www.facebook.com/AmisduChateaudAramon?locale=fr_FR »}] Bâtie sur les rives du Rhône, Aramon fut autrefois un village prospère grâce à son activité portuaire notamment au XVIIe siècle. Il a connu ensuite un essor important. Lors de votre découverte vous pourrez admirer les magnifiques façades et portes anciennes des hôtels particuliers qui ont été édifiés. Les jardins du château (ayant appartenu à Diane de Poitiers) se visitent. Ne manquez pas la très agréable promenade dans les collines au dessus d’Aramon d’où vous apercevrez le Mont Ventoux, Avignon, la Montagnette de Barbentane, Saint-Michel de Frigolet…

Visite guidée du cœur historique d’Aramon

©Amis de Saint-Pancrace