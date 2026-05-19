Concert La femme Pavillon Parc du château de Ligoure Le Vigen

Le Vigen

Concert La femme Pavillon

Parc du château de Ligoure Allée du Château Le Vigen Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06 21:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Revoila Lembe Lokk qui chantait Léonard Cohen en septembre dernier à Solignac lors du concert mémorable Secret Chords . Elle est cette fois avec deux complices dans un tout autre univers musical. Trois femmes-orchestres bien campées dans un face à face assumé, convoquent émotions ancestrales et futur imminent. Elles parlent de monde à monde. Au cœur d’une mécanique faite maison, des pavillons de gramophones, des enceintes volantes et des effets distordants sont manipulés à vue pour faire sonner et résonner mots chuchotés, envolées musicales ou punk endiablé.

Leur univers radical, doux et profond sent l’humus et le fond des océans, la vie vivante et les femmes puissantes. On rêve de croiser La Femme Pavillon dans une forêt, un petit nid douillet, au lever du jour ou en nuit profonde pour un rituel partagé. .

Parc du château de Ligoure Allée du Château Le Vigen 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 11 16 47 soizick1@orange.fr

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English : Concert La femme Pavillon

L’événement Concert La femme Pavillon Le Vigen a été mis à jour le 2026-05-19 par Terres de Limousin