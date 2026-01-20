Concert La Ferté Macé

Concert

église Notre Dame La Ferté Macé Orne

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Concert pour fêter l’été

Au fil de l’eau

Un beau programme de chants sur le thème de l’eau avec la Chorale Oh Les Coeurs

Participation libre .

église Notre Dame La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97

