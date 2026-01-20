Concert La Ferté Macé
Concert La Ferté Macé samedi 20 juin 2026.
Concert
église Notre Dame La Ferté Macé Orne
Concert pour fêter l’été
Au fil de l’eau
Un beau programme de chants sur le thème de l’eau avec la Chorale Oh Les Coeurs
Participation libre .
église Notre Dame La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97
