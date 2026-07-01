Informations pratiques

Colombières-sur-Orb

CONCERT LA GRILLON DUO

80 Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

L’Arbre à Palabres accueille La Grillon Duo pour un concert tout en poésie et en énergie. Entre chansons françaises et espagnoles, mélodies envoûtantes et rythmes chaleureux, le duo vous embarque dans un voyage musical sensible, porté par des voix, des instruments acoustiques et une belle complicité.

L’Arbre à Palabres, à Colombières-sur-Orb, vous invite à une soirée musicale en compagnie de La Grillon Duo.

Entre chanson française et espagnole, tradition et modernité, le duo tisse un univers sensible où poésie, sincérité et émotions se rencontrent. Portées par des sonorités acoustiques mêlant voix, guitare, contrebasse, et clarinette, leurs compositions offrent un voyage musical authentique, chaleureux et plein de délicatesse.

Chaque chanson raconte une histoire, esquisse un paysage intérieur et invite à partager un moment suspendu, entre douceur, énergie et complicité.

Entrée libre Venez profiter de cette belle soirée musicale dans le cadre convivial de L’Arbre à Palabres.

Petite restauration sur place pour prolonger le plaisir autour d’un verre et de quelques gourmandises. .

80 Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 4 48 28 00 85

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English :

L’Arbre %E0 Palabres welcomes La Grillon Duo for a concert full of poetry and energy. With a mix of French and Spanish songs, enchanting melodies, and warm rhythms, the duo takes you on a soulful musical journey, carried by their voices, acoustic instruments, and a beautiful chemistry.

L’événement CONCERT LA GRILLON DUO Colombières-sur-Orb a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC