Informations pratiques

Colombières-sur-Orb

YOGA CONTÉ AVEC FRÉDÉRIQUE

80 Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb Hérault

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

L’Arbre à Palabres, à Colombières-sur-Orb, vous invite à deux ateliers yoga en matinée en compagnie de Frédérique Voyage autour de l’Himalaya et Connexion de l’énergie indienne et la force afrocubanaine

Offrez-vous une parenthèse de bien-être au cœur de la nature !

L’Arbre à Palabres, à Colombières-sur-Orb, vous propose une matinée placée sous le signe du mouvement, de la détente et du voyage intérieur, en compagnie de Frédérique.

10h30 11h15 Voyage autour de l’Himalaya

Un atelier ludique spécialement conçu pour les enfants de 5 à 8 ans, pour découvrir le yoga à travers des histoires, des postures et l’imaginaire des montagnes de l’Himalaya.

Tarif 10 €

11h15 12h15 Connexion de l’énergie indienne et de la force afrocubaine

À partir de 14 ans, laissez-vous porter par un atelier mêlant les influences du yoga indien et l’énergie des traditions afrocubaines. Une expérience vivifiante pour harmoniser le corps, le souffle et l’esprit.

Tarif 15 €

Que vous soyez curieux, débutant ou pratiquant, venez partager ce moment de bien-être dans l’ambiance chaleureuse de L’Arbre à Palabres. .

80 Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 4 48 28 00 85

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English :

L’Arbre in Palabres, Colombières-sur-Orb, invites you to two morning yoga workshops led by Frédérique: Journey Around the Himalayas and Connecting Indian Energy and Afro-Cuban Strength

L’événement YOGA CONTÉ AVEC FRÉDÉRIQUE Colombières-sur-Orb a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC