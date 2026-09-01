Concert La Kanell au Chat Foin à Vassy Place du Colonel Candau Valdallière
vendredi 11 septembre 2026 · Place du Colonel Candau · Valdallière
Informations pratiques
Valdallière
Concert La Kanell au Chat Foin à Vassy
Place du Colonel Candau Le Chat Foin Valdallière Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Rendez-vous au Chat foin pour découvrir le groupe La Kanell
Venez profiter d’une soirée musicale conviviale au Chat Foin à Vassy. Sur place vente de vinyles, sweats, T-Shirts, casquettes.
Rendez-vous au Chat foin pour découvrir le groupe La Kanell
Venez profiter d’une soirée musicale conviviale au Chat Foin à Vassy. Sur place vente de vinyles, sweats, T-Shirts, casquettes. .
Place du Colonel Candau Le Chat Foin Valdallière 14410 Calvados Normandie
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English : Concert La Kanell au Chat Foin à Vassy
Come along to Le Chat Foin to discover the band La Kanell
Come and enjoy a fun evening of music at Le Chat Foin in Vassy. Vinyl records, sweatshirts, T-shirts and caps will be on sale at the venue.
L’événement Concert La Kanell au Chat Foin à Vassy Valdallière a été mis à jour le 2026-08-25 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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