Visite guidée du site « la Commanderie de Courval : un site médiéval en renaissance », Commanderie Templière de Courval, Valdallière

Informations pratiques

Visite guidée du site « la Commanderie de Courval : un site médiéval en renaissance » 19 et 20 septembre Commanderie Templière de Courval Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Commanderie de Courval : un site médiéval en renaissance

La Commanderie de Courval, ancien domaine agricole templier situé à Vassy, ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

En cours d’études de restauration depuis 2022, le site fait l’objet d’un projet de mise en valeur destiné à en faire un lieu de culture en milieu rural, soutenu par la Fondation du Patrimoine et les collectivités locales.

Pour cette édition 2026, la Commanderie propose un parcours artistique et patrimonial qui relie création contemporaine, photographie, découverte du bâti ancien et musique ancienne.

Visites commentées du site

Des visites guidées gratuites permettent de découvrir :

– l’histoire de la Commanderie,

– l’architecture de la chapelle et ses décors peints,

– les enjeux de la restauration,

– le projet culturel en développement.

Ces visites présentent également la collecte de dons ouverte avec la Fondation du Patrimoine, destinée à soutenir la restauration du site.

Commanderie Templière de Courval 3 route de Pontécoulant, 14410 Valdallière Valdallière 14410 Vassy Calvados Normandie 06 12 81 20 82 https://www.instagram.com/commanderie.de.courval

Commanderie de Courval : un site médiéval en renaissance

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