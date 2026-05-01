Concert La Mama Quilla Quartier Loupien Monein
Concert La Mama Quilla Quartier Loupien Monein samedi 9 mai 2026.
Monein
Concert La Mama Quilla
Quartier Loupien Le Moulin Bouge Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 21:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
De la musique traditionnelle aux chanteurs mythiques, en passant par des compositions, Mama Quilla nous invite au voyage avec goût et passion.
Sara Brenier, chant, ukulélé et percussion, Cédric Audoire, basse et contrebasse, Céline Dicharry, chant et harpe llanera, .
Quartier Loupien Le Moulin Bouge Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 39 71 04
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English : Concert La Mama Quilla
L’événement Concert La Mama Quilla Monein a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Coeur de Béarn
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