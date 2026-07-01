Concert La Mòssa La Pangée La Baume-Cornillane

samedi 25 juillet 2026 · La Pangée · La Baume-Cornillane

Informations pratiques

La Baume-Cornillane

Concert La Mòssa

La Pangée 15 place de la Pangée La Baume-Cornillane Drôme

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Quatre voix féminines uniques et complémentaires, provoquent un tourbillon polyphonique. Abreuvées à la source de répertoires traditionnels, elles créent un set de compositions bien ancrées dans le présent.

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La Pangée 15 place de la Pangée La Baume-Cornillane 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 52 06 contact@lapangee.org

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English :

Four unique and complementary female voices create a polyphonic whirlwind. Drawing inspiration from traditional repertoires, they create a set of compositions firmly rooted in the present.

L’événement Concert La Mòssa La Baume-Cornillane a été mis à jour le 2026-07-16 par Valence Romans Tourisme