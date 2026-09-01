concert La nuit du rock Salle d’animation rurale Peyraud
samedi 12 septembre 2026 · Salle d’animation rurale · Peyraud
Informations pratiques
Peyraud
concert La nuit du rock
Salle d’animation rurale 13 rue du pont romain Peyraud Ardèche
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Entrée concert 5€ Entrée avec repas 20€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12 02:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Concert de rock Double scène avec les Sweet Pepper et les Diatribe.
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Salle d’animation rurale 13 rue du pont romain Peyraud 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 74 05 12 havanaassociation@gmail.com
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English :
Rock concert: Double bill featuring Sweet Pepper and Diatribe.
L’événement concert La nuit du rock Peyraud a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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