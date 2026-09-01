concert La nuit du rock Salle d’animation rurale Peyraud

Informations pratiques

Peyraud

concert La nuit du rock

Salle d’animation rurale 13 rue du pont romain Peyraud Ardèche

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Entrée concert 5€ Entrée avec repas 20€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12 02:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Concert de rock Double scène avec les Sweet Pepper et les Diatribe.

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Salle d’animation rurale 13 rue du pont romain Peyraud 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 74 05 12 havanaassociation@gmail.com

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English :

Rock concert: Double bill featuring Sweet Pepper and Diatribe.

L’événement concert La nuit du rock Peyraud a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche