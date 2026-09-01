UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Peyraud

concert La nuit du rock Salle d’animation rurale Peyraud

samedi 12 septembre 2026 · Salle d’animation rurale · Peyraud

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle d’animation rurale
Adresse
13 rue du pont romain
Ville
07340 Peyraud
Département
Ardèche
Tarif
5 5 20 Entrée concert 5€ Entrée avec repas 20€

Peyraud

concert La nuit du rock

Salle d’animation rurale 13 rue du pont romain Peyraud Ardèche

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Entrée concert 5€ Entrée avec repas 20€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12 02:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Concert de rock Double scène avec les Sweet Pepper et les Diatribe.
  .

Salle d’animation rurale 13 rue du pont romain Peyraud 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 74 05 12  havanaassociation@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rock concert: Double bill featuring Sweet Pepper and Diatribe.

L’événement concert La nuit du rock Peyraud a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

À voir aussi à Peyraud (Ardèche)