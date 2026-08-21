Ouverture en avant première des salons du château de Peyraud., Château de Peyraud, Peyraud

Informations pratiques

Ouverture en avant première des salons du château de Peyraud. 19 et 20 septembre Château de Peyraud Ardèche

5€ par personne et limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La visite du parc est libre puis si vous avez réservé votre visite vous serez accueillis devant la grille de la cour du château.

Cette visite sera guidée par le propiétaire du lieu qui vous présentera l’histoire de ce lieu puis vous accompagnera dans les salons décorés avec du mobilier et des objets d’art Français des 18 et 19 ° siècles.

Château de Peyraud 6 montée du château, 07340 Peyraud Peyraud 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0617085158 [{« type »: « link », « value »: « https://calendly.com/mktg-peyraud/visite-du-chateau-de-peyraud »}] Niché au cœur d’un paysage préservé, entre les collines verdoyantes de l’Ardèche et les méandres de la Vallée du Rhône, le Château de Peyraud se dresse comme un témoignage vivant d’un millénaire d’histoire. Acquis par la Galerie Atena, ce lieu chargé de mémoire devient aujourd’hui un écrin exceptionnel pour une collection de mobilier et objets d’art, où le passé dialogue avec l’art de vivre à la française. Parking public à l’entrée du village de Peyraud puis accès à pied en 5 minutes par la montée du Château.

La visite du parc est libre puis si vous avez réservé votre visite vous serez accueillis devant la grille de la cour du château.

©ATENA