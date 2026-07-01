Informations pratiques

Saint-Martin-de-Jussac

Concert La peste à la Renaissance Concert des Sorbonne Scholars

Eglise Saint-Martin-de-Jussac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Plongez dans l’univers fascinant de la Renaissance avec un concert original proposé par les Sorbonne Scholars. À travers des musiques anciennes et des textes d’époque, ce programme évoque l’impact des grandes épidémies sur la société, les croyances et la création artistique. Entre émotion, histoire et découvertes musicales, ce voyage au cœur des XVIᵉ et XVIIᵉ siècles met en lumière un patrimoine méconnu interprété par un ensemble reconnu pour la qualité de ses prestations. Une belle occasion de vivre un moment culturel hors du temps dans le cadre remarquable de l’église de Saint-Martin-de-Jussac. .

Eglise Saint-Martin-de-Jussac 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 18 15

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English : Concert La peste à la Renaissance Concert des Sorbonne Scholars

L’événement Concert La peste à la Renaissance Concert des Sorbonne Scholars Saint-Martin-de-Jussac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin