Concert La Ruda Salska (50% rock 50% ska) La Loco Quimperlé
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26 03:00:00
2026-06-26
LA RUDA (SALSKA), c’est 20 années de bon et loyaux service, 50% rock, 50% ska pour le bonheur de tous !
Le gang de Saumur flanqué de ses 8 zikos intrépides est avant tout ce que l’on appelle un groupe de scène. Bien avant que toute cette hype autour du reggae et de ses dérivés ne revienne à la mode, LA RUDA a connu toutes sortes de galères et d’aventures avant d’obtenir la reconnaissance du public.
A force de tournées incessantes et de morceaux dévastateurs, LA RUDA est décidément l’un des représentants majeurs de la scène reggae ska actuelle en France. .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
English : Concert La Ruda Salska (50% rock 50% ska)
