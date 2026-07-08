Concert La tête dans le sax (chansons atypiques et réalistes) Bar à vin Ar Moskoul Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Concert La tête dans le sax (chansons atypiques et réalistes)

Bar à vin Ar Moskoul 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

C’est la croisée des chemins entre chansons de rue, folk, jazz.

La Tête dans le Sax, est le remède parfait à la morosité, aux injustices et aux pessimistes. Je suis vous êtes et vous serez, Je serai vous étiez et vous rêverez, D’aller voir cet autre monde, D’aller voir si la terre est bien ronde. Nous réconforte-t-il, dans Je suis , titre qui figure dans leur premier album SLIMANE, enregistré en live et en autoproduction.

LTDS vient vous chercher, vous titiller, vous émouvoir, vous faire sourire, dans un numéro d’équilibriste jouant de leurs sonorités et leurs influences traditionnelles et actuelles. Faisant jongler leurs mots dans tout le grand ouest, pas de distance entre eux et le public.

Quel que soit le lieu ou l’instant, l’intime efface les distances. Pas de tricherie pour les 3 comparses, toujours le plaisir prédomine.

La Tête dans le Sax, c’est du texte, c’est une rencontre, c’est du Live !

Entrée libre. .

Bar à vin Ar Moskoul 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 60 12

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English :

L’événement Concert La tête dans le sax (chansons atypiques et réalistes) Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS