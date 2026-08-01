CONCERT LA TINA (SALSA OC) Azillanet
vendredi 28 août 2026 · Azillanet
Informations pratiques
Azillanet
CONCERT LA TINA (SALSA OC)
Théatre de verdure Azillanet Hérault
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Au théâtre de verdure, rendez-vous pour un Concert La Tina (Salsa Oc).
La Tina c’est la salsa à la mode Languedocienne, qui signifie en occitan, la cuve où l’on fait le vin.
Au théâtre de verdure, rendez-vous pour un Concert La Tina (Salsa Oc).
La Tina c’est la salsa à la mode Languedocienne, qui signifie en occitan, la cuve où l’on fait le vin. .
Théatre de verdure Azillanet 34210 Hérault Occitanie +33 6 15 45 73 84 latinasalsa.oc@gmail.com
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English :
Salsa evening
Initiation & dance, meal .
L’événement CONCERT LA TINA (SALSA OC) Azillanet a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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