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AGENDA · Azillanet

CONCERT LA TINA (SALSA OC) Azillanet

vendredi 28 août 2026 · Azillanet

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Adresse
Théatre de verdure
Ville
34210 Azillanet
Département
Hérault
Tarif
18 18

Azillanet

CONCERT LA TINA (SALSA OC)

Théatre de verdure Azillanet Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Au théâtre de verdure, rendez-vous pour un Concert La Tina (Salsa Oc).
La Tina c’est la salsa à la mode Languedocienne, qui signifie en occitan, la cuve où l’on fait le vin.
Au théâtre de verdure, rendez-vous pour un Concert La Tina (Salsa Oc).
La Tina c’est la salsa à la mode Languedocienne, qui signifie en occitan, la cuve où l’on fait le vin.   .

Théatre de verdure Azillanet 34210 Hérault Occitanie +33 6 15 45 73 84  latinasalsa.oc@gmail.com

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English :

Salsa evening
Initiation & dance, meal .

L’événement CONCERT LA TINA (SALSA OC) Azillanet a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

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