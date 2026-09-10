Concert La Villanella, La naissance du chant napolitain Saint-Pierre-aux-Nonnains Metz

Informations pratiques

Metz

Concert La Villanella, La naissance du chant napolitain

Saint-Pierre-aux-Nonnains 1 Rue de la Citadelle Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-17 18:00:00

fin : 2026-10-17 19:00:00

Date(s) :

2026-10-17

O Sole mio, Funiculì Funiculà… le monde entier fredonne les chansons napolitaines.

Pino De Vittorio est l’un des plus passionnés restaurateurs du travail de redécouverte de cette mythique école musicale. Poursuivant l’héritage d’Enrico Caruso au début du vingtième siècle, le chanteur italien nous offre un retour aux sources fraîches de ce répertoire revigorant. Dès la Renaissance, le peuple de Naples chantait un formidable répertoire de villanelles et de tarentelles (dont le rythme rapide atténuait, selon la légende, la morsure de la… tarentule !).

Accompagné du luthiste Bor Zuljan, grand spécialiste baroque, De Vittorio entrelace mélodies anciennes et contemporaines, afin de faire revivre les mélodies si particulières des ruelles des quartiers populaires. Voir Naples et l’ouïr !Tout public

.

Saint-Pierre-aux-Nonnains 1 Rue de la Citadelle Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

O Sole mio, Funicul%EC Funicul%E0 … the whole world hums Neapolitan songs.

Pino De Vittorio is one of the most passionate advocates for the rediscovery of this legendary musical tradition. Carrying on the legacy of Enrico Caruso from the early twentieth century, this Italian singer offers us a return to the fresh roots of this invigorating repertoire. As far back as the Renaissance, the people of Naples sang a magnificent repertoire of villanelles and tarantellas (whose fast rhythm, according to legend, alleviated the bite of the… tarantula!).

Accompanied by lutenist Bor Zuljan, a leading Baroque specialist, De Vittorio weaves together ancient and contemporary melodies to bring back to life the distinctive tunes of the narrow streets in the working-class neighborhoods. See Naples and the rest!

L’événement Concert La Villanella, La naissance du chant napolitain Metz a été mis à jour le 2026-06-30 par AGENCE INSPIRE METZ