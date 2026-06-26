Concert La Villanelle Choeur Philia Oloron-Sainte-Marie
samedi 4 juillet 2026 · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Concert La Villanelle Choeur Philia
Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04 20:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Deux chorales chanteront ce jour. Le choeur Philia de la Villanelle, dirigé par Arnaud Garnier, invite pour ce Concert de Choeur Gospel Evidence, bien connu dans la Région Paloise pour ses Animations diverses (mariages…) avec des chants Gospels et Negro Spirituals, choeur dirigé par Luc Martinez. Après son concert du 30 mai dernier, le Choeur Philia réitère avec des chants sacrés, des chants du monde, et quelques oeuvres classiques, cette année 5 Nocturnes de Mozart, accompagnés au piano.
Une belle soirée musicale éclectique. .
Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99
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English : Concert La Villanelle Choeur Philia
L’événement Concert La Villanelle Choeur Philia Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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