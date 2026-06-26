Oloron-Sainte-Marie

Quartiers d’été 2026 Bal de fin d’année Beezoo Junior

5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:00:00

fin : 2026-07-01 23:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Le Conseil Municipal des Jeunes propose une soirée Beezoo Junior sous la forme d’un bal électro pour célébrer la fin d’année. Animée par les Dj made in Montsonic, cette soirée se déroulera dans un cadre sécurisé et adapté aux mineurs. Un bar sans alcool sera proposé pour soutenir des projets de jeunes. Un moment festif pour se retrouver et clôturer l’année ensemble. De 18h à 20h30, les élèves de 3ème fêteront la fin du collège. Puis de 21h à 23h30, les terminales marqueront la fin du lycée.

Autorisation parentale obligatoire à télécharger sur le site de la ville. .

5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 evenements@oloron-ste-marie.fr

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English : Quartiers d’été 2026 Bal de fin d’année Beezoo Junior

L’événement Quartiers d’été 2026 Bal de fin d’année Beezoo Junior Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn