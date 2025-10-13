Concert La Voix du Violoncelle Rue Louis Pasteur Scaër

Concert La Voix du Violoncelle

Rue Louis Pasteur Espace Youenn Gwernig Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Les classes de violoncelle de Quimperlé et Ploemeur se retrouvent pour un moment musical, fruit d’un travail collectif et de belles rencontres entre élèves. Une belle occasion de découvrir la richesse du répertoire pour violoncelle. .

Rue Louis Pasteur Espace Youenn Gwernig Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 96 08 53

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert La Voix du Violoncelle Scaër a été mis à jour le 2025-10-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS