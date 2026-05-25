Concert L’AME EN SCENE : « Faites de la Musique» Association La Saint Clair Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Entrée Libre Entrée libre + Bar et Snacking sur place ! Tout public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Laissez-vous emporter par une ambiance magique et les rythmes latino les plus « caliente » avec un Concert LATINO à 18h, puis envoûter par le charme exotique et les groove jazzy? avec un Concert SADE à 19h, et pour finir un Concert SUPERTRAMP à 20h pour partager un moment tout en charme et nostalgie et se remémorer leurs plus célèbres tubes.Si vous aussi vous souhaitez fêter comme il se doit cette journée unique dédiée à la musique, cette soirée est pour vous !Nous aurons la chance de vibrer ensemble avec les musiciens et choristes de l’orchestre ECLECTICK LIKE ORCHESTRA, sous la direction de Ph. Bouëc, ainsi que l’Ensemble de Guitares de la Cie des Arts, sous la direction de C. Mayeur, sur des musiques incontournables, dans une atmosphère conviviale … et estivale ! « Musique, et que chacun se mette à chanter, que les orchestres se mettent à jouer … » Entrée libre + Bar et Snacking sur place ! A.M.E. : ESPACE PÉDAGOGIQUE DES ARTS DU SPECTACLE !Productions & organisation d’évènements artistique, spectacle,Comédie Musicale, Accompagnement musical -, Concerts évènement,Création de cérémonie – Intervention collectivité, Concert privé…https://www.arts-musique-europe.org/

Association La Saint Clair Nantes 44100



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