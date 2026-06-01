Fête de la Musique – Bellevue, Pôle associatif Drac, Nantes

Fête de la Musique – Bellevue Vendredi 19 juin, 15h00 Pôle associatif Drac Loire-Atlantique

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T15:00:00+02:00 – 2026-06-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T15:00:00+02:00 – 2026-06-19T22:00:00+02:00

La Cafète – Lieu de convivialité créée par et pour les habitant.es du quartier de Bellevue fête ses 10 ans !

Pour l’occasion, Style Alpaga organise en partenariat avec les associations locales, une fête de la musique à Bellevue le vendredi 19 juin de 15h à 22h, avec une programmation 100% artistes féminines !

Au programme : concerts, dj set, karaoké, lecture, jeux et espace enfants.

Sur place, pour vous restaurer un foodtruck et une buvette à petits prix vous attendent*.

Vêtus de vos plus belles tenues printannières, nous vous y attendons nombreux et nombreuses !

*L’argent récolté servira à financer des projets de jeunes issus du quartier.

Pôle associatif Drac 15d Boulevard Jean Moulin, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0678078446 »}, {« type »: « email », « value »: « stylealpaga@orange.fr »}]

La Cafète fête ses 10 ans ! Fête de la musique Evénement familial