Troyes

Concert LAUROFADA + CAPSIS + LES INITIÉS Spéciale Fête de la Musique

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Pour la Fête de la musique le 21 juin 2026 !



Venez profiter de notre terrasse avec 3 groupes qui vont vous faire passer une top soirée



Laurofada + Capsis + les Initiés !



Un Festival Pop Rock comme on aime de 19h à 23h ! On va se régaler ! .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Concert LAUROFADA + CAPSIS + LES INITIÉS Spéciale Fête de la Musique Troyes a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne