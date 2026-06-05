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Concert LAUROFADA + CAPSIS + LES INITIÉS Spéciale Fête de la Musique Troyes

Concert LAUROFADA + CAPSIS + LES INITIÉS Spéciale Fête de la Musique Troyes

Concert LAUROFADA + CAPSIS + LES INITIÉS Spéciale Fête de la Musique Troyes dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Le Troyes Fois Plus à l'Ouest

Ville : 10000 Troyes

Département : Aube

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Troyes

Concert LAUROFADA + CAPSIS + LES INITIÉS Spéciale Fête de la Musique

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Pour la Fête de la musique le 21 juin 2026 !

Venez profiter de notre terrasse avec 3 groupes qui vont vous faire passer une top soirée

Laurofada + Capsis + les Initiés !

Un Festival Pop Rock comme on aime de 19h à 23h ! On va se régaler !   .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48  troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Concert LAUROFADA + CAPSIS + LES INITIÉS Spéciale Fête de la Musique Troyes a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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