Concert LAUROFADA + CAPSIS + LES INITIÉS Spéciale Fête de la Musique Troyes
Concert LAUROFADA + CAPSIS + LES INITIÉS Spéciale Fête de la Musique Troyes dimanche 21 juin 2026.
Troyes
Concert LAUROFADA + CAPSIS + LES INITIÉS Spéciale Fête de la Musique
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Pour la Fête de la musique le 21 juin 2026 !
Venez profiter de notre terrasse avec 3 groupes qui vont vous faire passer une top soirée
Laurofada + Capsis + les Initiés !
Un Festival Pop Rock comme on aime de 19h à 23h ! On va se régaler ! .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Concert LAUROFADA + CAPSIS + LES INITIÉS Spéciale Fête de la Musique Troyes a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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