Concert Place des Cornières Lauzerte
Concert Place des Cornières Lauzerte lundi 24 août 2026.
Lauzerte
Concert
Place des Cornières Eglise Saint Barthélémy Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-24 17:00:00
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
L’association ASAPPL vous propose un rendez-vous musical de grande qualité cet été à l’église Saint-Barthélemy de Lauzerte, mettant à l’honneur l’orgue et le talent d’un organiste reconnu.
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Place des Cornières Eglise Saint Barthélémy Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 08 41 40 13
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English :
This summer, the ASAPPL association presents a high quality musical event at Lauzerte?s Saint-Barthélemy church, featuring the organ and the talent of a renowned organist.
L’événement Concert Lauzerte a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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