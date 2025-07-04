Concert Place des Cornières Lauzerte

Lauzerte

Concert

Place des Cornières Eglise Saint Barthélémy Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-24 17:00:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

L’association ASAPPL vous propose un rendez-vous musical de grande qualité cet été à l’église Saint-Barthélemy de Lauzerte, mettant à l’honneur l’orgue et le talent d’un organiste reconnu.

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Place des Cornières Eglise Saint Barthélémy Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 08 41 40 13

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English :

This summer, the ASAPPL association presents a high quality musical event at Lauzerte?s Saint-Barthélemy church, featuring the organ and the talent of a renowned organist.

L’événement Concert Lauzerte a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy