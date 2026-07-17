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Concert « L’aventure de la musique », Église protestante, Schiltigheim

dimanche 20 septembre 2026 · Église protestante · Schiltigheim

Concert « L’aventure de la musique », Église protestante, Schiltigheim

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église protestante
Adresse
24 Rue Principale, 67300 Schiltigheim, France
Ville
67300 Schiltigheim
Département
Bas-Rhin

Concert « L’aventure de la musique » Dimanche 20 septembre, 17h30 Église protestante Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

La musique « dans tous ses états (historiques) »

Deux organistes (de talent!) Adrien Muller et Loïc Frécaut nous présenteront, en quelques morceaux, l’évolution de la musique à travers les âges, chacun avec sa perception propre. Passionnant ! Entrée libre !

Église protestante 24 Rue Principale, 67300 Schiltigheim, France Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est 0388623418 https://ppschiltigheim.net Cette église, construite par l’architecte Samuel Werner, a été simultanée de 1736 à 1899, jusqu’à la construction de l’église catholique de la Sainte-Famille. Quelques éléments antérieurs à la construction de l’édifice (colonne…) , subsistent.
La musique « dans tous ses états (historiques) »

©Martin Löw, Pixabay

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