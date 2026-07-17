Concert « L’aventure de la musique », Église protestante, Schiltigheim

Informations pratiques

Concert « L’aventure de la musique » Dimanche 20 septembre, 17h30 Église protestante Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

La musique « dans tous ses états (historiques) »

Deux organistes (de talent!) Adrien Muller et Loïc Frécaut nous présenteront, en quelques morceaux, l’évolution de la musique à travers les âges, chacun avec sa perception propre. Passionnant ! Entrée libre !

Église protestante 24 Rue Principale, 67300 Schiltigheim, France Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est 0388623418 https://ppschiltigheim.net Cette église, construite par l’architecte Samuel Werner, a été simultanée de 1736 à 1899, jusqu’à la construction de l’église catholique de la Sainte-Famille. Quelques éléments antérieurs à la construction de l’édifice (colonne…) , subsistent.

La musique « dans tous ses états (historiques) »

©Martin Löw, Pixabay