Exposition « Quand la musique fait impression », Église protestante, Schiltigheim

Informations pratiques

Exposition « Quand la musique fait impression » 19 et 20 septembre Église protestante Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une exposition créée par le professeur Beat Föllmi, de la faculté de théologie protestante de Strasbourg, sur les différents moyens d’imprimer et de transmettre la musique au fil des âges.

Église protestante 24 Rue Principale, 67300 Schiltigheim, France Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est 0388623418 https://ppschiltigheim.net Cette église, construite par l’architecte Samuel Werner, a été simultanée de 1736 à 1899, jusqu’à la construction de l’église catholique de la Sainte-Famille. Quelques éléments antérieurs à la construction de l’édifice (colonne…) , subsistent.

Quand la musique fait impression

©Beat Föllmi