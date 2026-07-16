Conférence « Ecrire et imprimer la musique », Église protestante, Schiltigheim

Informations pratiques

Conférence « Ecrire et imprimer la musique » Dimanche 20 septembre, 15h00 Église protestante Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Depuis les premières notations musicales en écritures cunéiformes il y a 3400 ans, les musiciens cherchent à immortaliser ce qui est a priori éphémère : les sons de chant et d’instruments. Au Moyen Âge chrétien, les moines inventent une écriture propre au chant grégorien : les neumes. L’écriture musicale évolue au fil de siècles jusqu’à la fin du XVe siècle, période à laquelle la nouvelle technologie de l’imprimerie, mise en place par Gutenberg, permettra d’imprimer également la musique.

Beat Föllmi est professeur de musique sacrée et d’hymnologie à la Faculté de Théologie protestante de l’Université de Strasbourg. Il a coordonné l’exposition « Musique sous pression : de Gutenberg aux logiciels de musique » en 2018 à la Médiathèque protestante.

Église protestante 24 Rue Principale, 67300 Schiltigheim, France Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est 0388623418 https://ppschiltigheim.net Cette église, construite par l’architecte Samuel Werner, a été simultanée de 1736 à 1899, jusqu’à la construction de l’église catholique de la Sainte-Famille. Quelques éléments antérieurs à la construction de l’édifice (colonne…) , subsistent.

Ecrire et imprimer la musique

©Beat Föllmi