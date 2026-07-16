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Conférence « Ecrire et imprimer la musique », Église protestante, Schiltigheim

dimanche 20 septembre 2026 · Église protestante · Schiltigheim

Conférence « Ecrire et imprimer la musique », Église protestante, Schiltigheim

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église protestante
Adresse
24 Rue Principale, 67300 Schiltigheim, France
Ville
67300 Schiltigheim
Département
Bas-Rhin

Conférence « Ecrire et imprimer la musique » Dimanche 20 septembre, 15h00 Église protestante Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Depuis les premières notations musicales en écritures cunéiformes il y a 3400 ans, les musiciens cherchent à immortaliser ce qui est a priori éphémère : les sons de chant et d’instruments. Au Moyen Âge chrétien, les moines inventent une écriture propre au chant grégorien : les neumes. L’écriture musicale évolue au fil de siècles jusqu’à la fin du XVe siècle, période à laquelle la nouvelle technologie de l’imprimerie, mise en place par Gutenberg, permettra d’imprimer également la musique.

Beat Föllmi est professeur de musique sacrée et d’hymnologie à la Faculté de Théologie protestante de l’Université de Strasbourg. Il a coordonné l’exposition « Musique sous pression : de Gutenberg aux logiciels de musique » en 2018 à la Médiathèque protestante.

Église protestante 24 Rue Principale, 67300 Schiltigheim, France Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est 0388623418 https://ppschiltigheim.net Cette église, construite par l’architecte Samuel Werner, a été simultanée de 1736 à 1899, jusqu’à la construction de l’église catholique de la Sainte-Famille. Quelques éléments antérieurs à la construction de l’édifice (colonne…) , subsistent.
Ecrire et imprimer la musique

©Beat Föllmi

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