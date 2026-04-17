Concert Lawena Plumelec
Concert Lawena Plumelec vendredi 17 avril 2026.
Plumelec
Concert Lawena
Médiathèque Plumelec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Matinée en musique, pour tous. Concert de Harpe Celtique.
Pour cette occasion, la grande salle de la médiathèque se transforme en petite salle de concert. Entrée libre et gratuite. 10h30-11h30. Tout Public. .
Médiathèque Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 2 97 42 33 71
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English :
L’événement Concert Lawena Plumelec a été mis à jour le 2026-04-13 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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