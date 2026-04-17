Plumelec

Concert Lawena

Médiathèque Plumelec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Matinée en musique, pour tous. Concert de Harpe Celtique.

Pour cette occasion, la grande salle de la médiathèque se transforme en petite salle de concert. Entrée libre et gratuite. 10h30-11h30. Tout Public. .

Médiathèque Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 2 97 42 33 71

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English :

L’événement Concert Lawena Plumelec a été mis à jour le 2026-04-13 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE