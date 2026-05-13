Concert Le Choeur du Verdelet Place de Nantois Pléneuf-Val-André
Concert Le Choeur du Verdelet Place de Nantois Pléneuf-Val-André samedi 4 juillet 2026.
Pléneuf-Val-André
Concert Le Choeur du Verdelet
Place de Nantois Eglise Saint-Pierre Saint-Paul Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
La chorale du Choeur du Verdelet revient pour son traditionnel concert estival ! La chorale vous interprétera des chants sacrés et des chants du monde.
Concert sous la direction de Véronique MEURICE. .
Place de Nantois Eglise Saint-Pierre Saint-Paul Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Le Choeur du Verdelet Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-08 par Pléneuf-Val-André Tourisme
À voir aussi à Pléneuf-Val-André (Côtes-d'Armor)
- Film Pour le meilleur Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André 12 juin 2026
- Jeux de société Le Petit France Pléneuf-Val-André 12 juin 2026
- Film L’Abandon Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André 13 juin 2026
- Film Histoire parallèles Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André 13 juin 2026
- Festival Bien-être Sport Santé Complexe sportif du Pont-Gagnoux Pléneuf-Val-André 13 juin 2026