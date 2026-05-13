Concert Le Choeur du Verdelet Place de Nantois Pléneuf-Val-André samedi 4 juillet 2026.

Pléneuf-Val-André

Concert Le Choeur du Verdelet

Place de Nantois Eglise Saint-Pierre Saint-Paul Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

La chorale du Choeur du Verdelet revient pour son traditionnel concert estival ! La chorale vous interprétera des chants sacrés et des chants du monde.

Concert sous la direction de Véronique MEURICE. .

Place de Nantois Eglise Saint-Pierre Saint-Paul Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06

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English :

L’événement Concert Le Choeur du Verdelet Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-08 par Pléneuf-Val-André Tourisme