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Concert Le Choeur du Verdelet Place de Nantois Pléneuf-Val-André

Concert Le Choeur du Verdelet Place de Nantois Pléneuf-Val-André samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Place de Nantois

Adresse : Eglise Saint-Pierre Saint-Paul

Ville : 22370 Pléneuf-Val-André

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif :

Pléneuf-Val-André

Concert Le Choeur du Verdelet

Place de Nantois Eglise Saint-Pierre Saint-Paul Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

La chorale du Choeur du Verdelet revient pour son traditionnel concert estival ! La chorale vous interprétera des chants sacrés et des chants du monde.
Concert sous la direction de Véronique MEURICE.   .

Place de Nantois Eglise Saint-Pierre Saint-Paul Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06 

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English :

L’événement Concert Le Choeur du Verdelet Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-08 par Pléneuf-Val-André Tourisme

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