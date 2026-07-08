Concert Le crapeau et la morue Café de La Forge Guillac

samedi 11 juillet 2026 · Café de La Forge · Guillac

Informations pratiques

Guillac

Concert Le crapeau et la morue

Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Quatre garçons de la Sarthe distillent un rock aventureux, parfois frontal ou labyrinthique, avec des paroles énigmatiques chantées en français. A 20h30

Restauration sur place. .

Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12

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English :

L’événement Concert Le crapeau et la morue Guillac a été mis à jour le 2026-06-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande