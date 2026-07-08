Concert Le crapeau et la morue Café de La Forge Guillac
samedi 11 juillet 2026 · Café de La Forge · Guillac
Informations pratiques
Guillac
Concert Le crapeau et la morue
Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Quatre garçons de la Sarthe distillent un rock aventureux, parfois frontal ou labyrinthique, avec des paroles énigmatiques chantées en français. A 20h30
Restauration sur place. .
Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12
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English :
L’événement Concert Le crapeau et la morue Guillac a été mis à jour le 2026-06-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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