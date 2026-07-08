UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Guillac

Concert Le crapeau et la morue Café de La Forge Guillac

samedi 11 juillet 2026 · Café de La Forge · Guillac

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Café de La Forge
Adresse
1 Rue du Rocher
Ville
56800 Guillac
Département
Morbihan
Tarif

Guillac

Concert Le crapeau et la morue

Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Quatre garçons de la Sarthe distillent un rock aventureux, parfois frontal ou labyrinthique, avec des paroles énigmatiques chantées en français. A 20h30
Restauration sur place.   .

Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Le crapeau et la morue Guillac a été mis à jour le 2026-06-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

À voir aussi à Guillac (Morbihan)