Concert Le J.O Les Trinitaires Metz

Metz

Concert Le J.O

Les Trinitaires 12 Rue des Trinitaires Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Le J.O s’installe dans le Rap français avec l’EP Nouvelle Époque Nouvelle Guerre en 2023. Entre phrases remplies de vécu et egotrip, mêlant trap, drill, mélodies et influences afro, il fait ses preuves en enchaînant les open mics, remportant plusieurs tremplins locaux et régionaux, et en proposant des sorties régulières. Ainsi, il attire l’attention des professionnels ainsi que du public. L’énergie qu’il dégage sur scène lui permet de se produire à des festivals comme le Jardin du Michel et en 1ère partie d’artistes tels que Niska et Kalash Criminel. Après la série de freestyle VÉCU, il sort un nouvel Ep intitulé FUCK LE PARAÎTRE le 21 novembre 2025.2026 marque un tournant dans sa carrière avec une première date solo aux Trinitaires.Adultes

.

Les Trinitaires 12 Rue des Trinitaires Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le J.O established himself on the French Rap scene with the Nouvelle Époque Nouvelle Guerre EP in 2023. Between phrases full of life experience and egotrip, mixing trap, drill, melodies and Afro influences, he proves himself with a string of open mics, winning several local and regional springboards, and offering regular releases. As a result, he attracts the attention of professionals and audiences alike. The energy he exudes on stage has enabled him to perform at festivals such as Jardin du Michel, and to open for artists such as Niska and Kalash Criminel. After the VÉCU freestyle series, he released a new Ep entitled FUCK LE PARAÎTRE on November 21, 2025.2026 marked a turning point in his career with a first solo date at Les Trinitaires.

L’événement Concert Le J.O Metz a été mis à jour le 2026-04-07 par AGENCE INSPIRE METZ