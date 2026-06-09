Concert le Piano du Lac cosmodrOmO Etang du Marnant La Nocle-Maulaix jeudi 16 juillet 2026.

La Nocle-Maulaix

Concert le Piano du Lac cosmodrOmO

Etang du Marnant D30 Le bourg La Nocle-Maulaix Nièvre

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16 21:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-17

Installez-vous sur la berge et embarquez pour un spectacle flottant dans un univers majestueux après un voyage aux confins de l’univers, la chanteuse pop et son équipage reviennent sur la terre.

Second volet faisant suite à 2 Systèmes Solaires cOsmOdrOmO est une véritable ode à la vie…

BILLETTERIE VOLONTAIRE

Prévente en ligne https://www.billetweb.fr/le-piano-du-lac-cosmodromo-digne…

ou billetterie sur place à partir de 19H00

Cette tournée est autofinancée elle existe grâce à votre participation.

Prix conseillé 15 €

Prix de soutien 20 €

Participation libre vous pouvez donner plus pour soutenir le projet et son équipe, ou moins si votre budget est serré (enfants bienvenus)

Ouverture de la billetterie sur place à 19h | Spectacle à 20h | Durée 1h15 .

Etang du Marnant D30 Le bourg La Nocle-Maulaix 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert le Piano du Lac cosmodrOmO

L’événement Concert le Piano du Lac cosmodrOmO La Nocle-Maulaix a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Rives du Morvan