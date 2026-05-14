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Concert Le trio Mary Zoo Le Coupe Gorge Parthenay

Concert Le trio Mary Zoo Le Coupe Gorge Parthenay

Concert Le trio Mary Zoo Le Coupe Gorge Parthenay mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Le Coupe Gorge

Adresse : 2 Rue de la Vau Saint Jacques

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Gratuit

Parthenay

Concert Le trio Mary Zoo

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

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Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07  rotureauch@gmail.com

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English :

L’événement Concert Le trio Mary Zoo Parthenay a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Parthenay Gâtine

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