Concert Le trio Os Nascimentos Le Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence
Concert Le trio Os Nascimentos Le Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence samedi 2 mai 2026.
Concert Le trio Os Nascimentos
Samedi 2 mai 2026 de 20h30 à 22h30. Le Café Culturel Citoyen 23 boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:30:00
fin : 2026-05-02 22:30:00
Date(s) :
2026-05-02
Le trio Os Nascimentos vous invite à découvrir le choro, une musique brésilienne joyeuse, vivante et pleine d’énergie.
.
Le Café Culturel Citoyen 23 boulevard Carnot Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 36 46 47 programmationle3c@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Os Nascimentos trio invites you to discover choro, a joyful, lively Brazilian music full of energy.
L’événement Concert Le trio Os Nascimentos Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme d’Aix en Provence