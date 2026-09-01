Informations pratiques

Asnelles

Concert-lecture Harmonia Cordis, sur les pas de Montaigne Asnelles-

Chemin de la Dîme Asnelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

La Grange à Dîme d’Asnelles accueille l’ensemble Harmonia Cordis pour un concert-lecture consacré au voyage de Montaigne à travers l’Allemagne, la Suisse et l’Italie. Spécialisé dans la musique ancienne , l’ensemble entrecoupe son programme musical de lectures de textes évoquant ce périple.

La Grange à Dîme d’ Asnelles accueille l’ensemble Harmonia Cordis pour un concert-lecture consacré au voyage de Montaigne à travers l’Allemagne, la Suisse et l’Italie.

Spécialisé dans la musique ancienne (XVe-XVIIe siècle), l’ensemble entrecoupe son programme musical de la Renaissance de lectures de textes évoquant ce périple. .

Chemin de la Dîme Asnelles 14960 Calvados Normandie +33 6 33 31 93 22

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English : Concert-lecture Harmonia Cordis, sur les pas de Montaigne Asnelles-

The Grange à Dîme in Asnelles is hosting the Harmonia Cordis ensemble for a concert and reading dedicated to Montaigne’s journey through Germany, Switzerland and Italy. Specialising in early music, the ensemble intersperses its musical programme with readings of texts evoking this journey.

L’événement Concert-lecture Harmonia Cordis, sur les pas de Montaigne Asnelles- Asnelles a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Gold Beach