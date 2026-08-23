Informations pratiques

Asnelles

Conférence Granges et granges à dîme au XVIIIe siècle dans le Bessin Asnelles –

Chemin de la Dîme Asnelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 17:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Samedi 5 septembre à 17h00, la Grange à Dîme d’Asnelles accueille Bertrand Bailleul, président de l’association Un Nouveau Monde dédiée à la valorisation du patrimoine et de l’histoire du Bessin au XVIIIe siècle, pour une conférence consacrée aux granges et granges à dîme de cette période.

Samedi 5 septembre à 17h00, la Grange à Dîme d’Asnelles accueille Bertrand Bailleul, président de l’association Un Nouveau Monde dédiée à la valorisation du patrimoine et de l’histoire du Bessin au XVIIIe siècle, pour une conférence consacrée aux granges et granges à dîme de cette période.

Participation libre. .

Chemin de la Dîme Asnelles 14960 Calvados Normandie +33 6 98 81 11 36

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English : Conférence Granges et granges à dîme au XVIIIe siècle dans le Bessin Asnelles –

On Saturday 5 September at 5.00 pm, the Grange à Dîme in Asnelles will welcome Bertrand Bailleul, chairman of the Un Nouveau Monde association which is dedicated to promoting the heritage and history of the Bessin region in the 18th century for a talk on barns and tithe barns from that period.

L’événement Conférence Granges et granges à dîme au XVIIIe siècle dans le Bessin Asnelles – Asnelles a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Gold Beach