Concert | L’ensemble vocal féminin Alienor Temple de Bergerac Bergerac

L’ensemble vocal féminin ALIENOR, sous la direction de son chef Paul-Marcel Nardi, vous propose un programme intégrant de nouvelles pièces extrêmement variées allant du baroque à la musique pop !

Le rendez-vous est samedi 14 mars à 20h30 au Temple de Bergerac, place du Dr Cayla. Embarquez pour un voyage musical de Galuppi à Ibanez ou de Fauré à Bevan, en passant par Hagenberg ou Dvorak, du latin au morave, de l’occitan aux chansons irlandaises et du jazz à la pop, avec toujours Arnaud Oreb le pianiste accompagnateur d’ALIENOR depuis plus d’une dizaine d’années.

Le concert sera de nouveau organisé en une succession de tableaux. Il ouvrira progressivement d’une pièce intimiste à un premier registre spirituel jusqu’à des envolées baroques. Le tableau suivant proposera des œuvres beaucoup plus contemporaines aux atmosphères étonnantes. .

